Juventus x Bologna: horário e onde assistir ao vivo neste sábado (07/12/2024)

A Juventus enfrenta o Bologna neste sábado, 7 de dezembro de 2024, às 14h00 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Italiano de futebol.

Os torcedores brasileiros podem acompanhar a partida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Atualmente, a Juventus ocupa a 6ª posição na tabela, com 26 pontos em 14 jogos, enquanto o Bologna está em 8º lugar, com 21 pontos em 13 partidas.

A previsão do tempo para Turim indica nevoeiro, com temperaturas variando entre 1°C e 7°C. Há alertas de neve e gelo emitidos pelo Serviço Meteorológico, válidos das 19h00 de sábado até as 13h59 de domingo.

Este confronto é crucial para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela. A Juventus, jogando em casa, espera contar com o apoio de sua torcida para conquistar os três pontos.

Certifique-se de verificar a programação local e as opções de transmissão disponíveis em sua região para não perder este emocionante duelo.

>> Horário e onde assistir Benfica hoje