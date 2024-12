Jogo do Benfica hoje: horário e onde assistir Benfica x Vitória SC ao vivo (07/12/24)

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 7 de dezembro.

Neste sábado, 7 de dezembro, tem jogo do Benfica contra o Vitória de Guimarães em partida da 13ª rodada da Liga Portugal, no Estádio da Luz. Com o pontapé inicial marcado para as 15h (horário de Brasília), o duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje?

Os torcedores que desejam assistir o jogo do Benfica ao vivo será podem conectar a Disney+ ou na TV fechada ESPN 2, a partir das 15h (horário de Brasília).

O streaming trazem uma experiência de alta qualidade para os torcedores, com narração especializada, câmeras exclusivas e replays instantâneos para captar cada momento importante.

No jogo de hoje, a escalação do Benfica deve contar com Trubin, Araújo, Otamendi, Carreras e Aursnes; Florentino Luís, Di María, Rollheiser e Akturkoglu; Pavlidis.

Já o provável time do Vitoria deve ter Varela, Gaspar, Rivas, Fernandes e Mendes; Silva, Handel, Cesar, Samu e Santos; Ramirez.

Este confronto é crucial para ambas as equipes, que buscam consolidar suas posições na tabela classificativa. O Benfica, a jogar em casa, conta com o apoio dos seus adeptos para alcançar um resultado positivo.

Próximos jogos do Benfica na Liga Portugal

pós o confronto de hoje, 7 de dezembro de 2024, contra o Vitória SC, o Sport Lisboa e Benfica tem os seguintes jogos agendados na Liga Portugal Betclic :

23 de dezembro de 2024, às 18h45 : SL Benfica x Estoril Praia

