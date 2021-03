Juventus x Spezia: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (02/03)

Juventus e Spezia se enfrentam nesta terça-feira (02) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Juventus Stadium, na Itália, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe da Juve diminui a diferença com o vice-líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Juventus x Spezia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Demiral, De Ligt; Bentacur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Possível Spezia: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Ricci, Maggiore, Estévez; Agudelo, Gyasi, Gabilanov.

Como vem Juventus e Spezia para o jogo?

O Spezia aparece em 15º com vinte e cinco pontos. O time visitante precisa somar pontos de qualquer maneira para se afastar da zona de rebaixamento. Dessa maneira, tem seis vitórias, sete empates e onze derrotas. Para o confronto de hoje, Pobega, Rafael, Mattiello e Saponara estão indisponíveis para jogar por lesões.

Em terceiro lugar no Campeonato Italiano com quarenta e seis pontos está a equipe bianconera, com o propósito de retomar o bom desempenho para somar pontos e assim chegar até a liderança. Então, o técnico não tem em seu plantel disponíveis Fagioli, Arthur, Dybala, Chiellini, Cuadrado e Bonucci, enquanto McKennie e Morata são dúvidas.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último sábado (27) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Primeiro, o Spezia ficou no 2 a 2 contra o Parma jogando em casa.

Por fim, a Juventus também ficou no empate contra o Verona por 1 a 1.

