La Liga: onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo hoje (08/05)

Com o Real Madrid já campeão, o clube apenas cumpre tabela enquanto o Atleti busca se manter no G4 para chegar até a Champions

Alerta de clássico neste domingo pelo Campeonato Espanhol! Atlético de Madrid e Real Madrid protagonizam o clássico da cidade de Madrid, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, pela 35ª rodada nesta reta final da temporada. Confira onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo.

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo?

Onde assistir o jogo do Atlético de Madrid x Real Madrid hoje ao vivo vai ser no ESPN e Star+ , a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN é a responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol nesta temporada. Isso significa que a emissora é quem vai transmitir o clássico neste domingo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

O confronto também vai contar com a transmissão do Star +, serviço de streaming por assinatura, disponível tanto no site, como pelo celular, tablet e smart TV para os assinantes.

Informações do jogo do Atlético de Madrid x Real Madrid hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 16h

Local: Estádio Wanda Metropolitano

Onde assistir: ESPN e Star+

Atlético de Madrid e Real Madrid no Campeonato Espanhol

Chegando na reta final do Campeonato Espanhol pela temporada, o Atlético de Madrid só tem mais um objetivo para fechar com chave de ouro o ano. Em 4º lugar com 61 pontos, o elenco de Diego Simeone precisa vencer o clássico deste domingo para carimbar o seu passaporte até a Champions League do ano que vem. Se perder, aí terá de resoltar nas próximas rodadas.

Do outro lado, o Real já é o campeão espanhol e, por isso, somente cumpre tabela no jogo de hoje. Com isso, o técnico Ancelotti deve poupar alguns dos jogadores titulares principalmente porque pensa na final da Champions contra o Liverpool, marcada para 28 de maio de 2022, em Paris, na França.

Escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid:

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Reinildo, Giménez, Savic, Vrsaljko; Koke, Carrasco, Kondogbia, Llorente; Correa e Cunha. Técnico: Diego Simeone

Provável escalação do Real Madrid: Lunin (Courtois); Vasquez, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico: Ancelotti

Retrospecto de Atlético de Madrid x Real Madrid:

Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid (Campeonato Espanhol)

Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid (Campeonato Espanhol)

Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid (Campeonato Espanhol)

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.