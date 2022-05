La Liga: onde assistir Atlético de Madrid x Sevilla ao vivo e horário (15/05)

Disputando as últimas vagas para a Champions da próxima temporada, Atlético de Madrid e Sevilla entram em campo neste domingo, 15 de maio, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pela 37ª rodada do Campeoanto Espanhol. Saiba onde assistir Atlético de Madrid x Sevilla hoje.

Onde assistir Atlético de Madrid x Sevilla ao vivo hoje?

O jogo entre Atlético de Madrid e Sevilla hoje será transmitido no canal ESPN 2 e Star +, a partir das 14h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN é responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Espanhol este ano e, por isso, vai exibir as emoções do confronto neste domingo. Assinantes devem sintonizar o canal através das operadoras de TV paga.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney. Pelo valor de R$32,90 por mês, o torcedor tem acesso aos mais diversos jogos de futebol, incluindo o espanhol, através do celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo do Atlético de Madrid x Sevilla hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Atlético de Madrid e Sevilla no Campeonato Espanhol

Com 67 pontos em terceiro lugar, a equipe do Atlético de Madrid é favorita para garantir a sua vaga na Champions da temporada que vem. Porém, para trilhar o seu caminho sem incertezas, vai buscar a vitória neste domingo e, dessa maneira, encaminhar a vaga em 100%. Em toda a competição marcou vinte vitórias, sete empates e nove derrotas.

Do outro lado, o Sevilla vem logo atrás em 4º lugar com 66 pontos. Com a diferença de apenas um ponto, o grupo pode ultrapassar o seu rival do jogo de hoje na tabela e ainda confirmar-se na próxima edição do torneio da UEFA. Porém, como esta é a penúltima etapa, ainda precisa torcer também por tropeços dos rivais e não errar em campo.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Sevilla:

Renan Lodi, suspenso, e Thomas Lemar e Vrsjaljko estão fora.

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Mandava, Savic, Llorente; Kondogbia, De Paul, Koke; Carrasco, Matheus Cunha e Griezmann

Fernando, Jesus Navas, Reiki e Lamela, por suspensão, são os desfalques dos anfitriões.

Escalação do Sevilla: Bono; Koundé, Diego Carlos, Montiel, Acuña; Joan Jordán, Delaney, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri e Gómez. Técnico:

Último jogo Atlético de Madrid x Sevilla

A última vez que Sevilla e Atleti se enfrentaram foi em 18 de dezembro de 2021, pela temporada atual, na 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por 2 x 1, o elenco do Sevilla levou a melhor com gols de Rakitic e Ocampos. Felipe descontou para o time de Madrid.

Assista no vídeo a seguir como foi um dos últimos encontros dos times.