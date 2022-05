La Liga: onde assistir Rayo Vallecano x Levante ao vivo e horário (20/05)

Nesta sexta-feira, 20 de maio, o confronto entre Rayo Vallecano e Levante será realizado a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madrid, pela última rodada do Campeonato Espanhol na temporada. Ambas as equipes apenas cumpre tabela e, por isso, saiba onde assistir Rayo Vallecano x Levante ao vivo hoje.

Onde assistir Rayo Vallecano x Levante ao vivo?

A partida entre Rayo Vallecano e Levante hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming Star + está disponível somente para membros da plataforma. Para acompanhar a programação, o torcedor pode encontrar os planos no site oficial (www.starplus.com).

O streaming pode ser acessado através do celular, smart TV, tablet e computador.

Informações do jogo Rayo Vallecano x Levante hoje:

Data: 20/05/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas, em Madrid

Onde assistir: Star +

Rayo Vallecano e Levante no Campeonato Espanhol

A temporada do Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol foi de altos e baixos. No começo da temporada, o elenco demorou para garantir-se em uma boa posição, o que deixou torcedor apreensivos. Agora, na última rodada, o elenco aparece na 12ª posição com 42 pontos, sem chances de classificação mas também longe do rebaixamento.

Do outro lado, o Levante já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. A campanha do clube não foi boa nos gramados e, por esse motivo, não conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Em 19º lugar, acumula 32 pontos somente, não podendo ultrapassar mais o primeiro colocado de fora da degola.

Escalação do Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; García, Balliu, Catena Marugán, Maras; Ciss, Óscar Valentín, Nteka, Álvaro Garcia; Mario Hernández, Falcão. Técnico: Andoni Iraola

Escalação do Levante: Alejandro Primo; Son, Vezo, Duarte, Saracchi; Cantero, Campaña, Malsa, José Luis Morales; Bardhi e Roger Martí. Técnico: Alessio Lisci

Últimos jogos de Rayo Vallecano x Levante

Levante 1 x 1 Rayo Vallecano (11/09 – Campeonato Espanhol)

Levante 4 x 1 Rayo Vallecano (04/05 – Campeonato Espanhol)

Rayo Vallecano 2 x 1 Levante (23/12 – Campeonato Espanhol)

+ Tem prorrogação na final da Champions League?