La Liga: onde assistir Rayo Vallecano x Villarreal ao vivo e horário (12/05)

Nesta quinta-feira, Rayo Vallecano e Villarreal se enfrentam a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio Campo de Vallecas, em Madrid, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Com transmissão ao vivo na televisão, descubra onde assistir Rayo Vallecano x Villarreal ao vivo.

Onde assistir Rayo Vallecano x Villarreal hoje?

A partida entre Rayo Vallecano e Villarreal hoje vai passar no canal ESPN 4 e Star +, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN exibe o confronto do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do serviço de streaming Star +, disponível por assinatura através do site (www.starplus.com) e também pelo aplicativo, tanto para celular como tablets, computador, no portal oficial e também na smart TV.

Informações do jogo Rayo Vallecano x Villarreal:

Data: 12/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Campo de Vallecas, em Madrid

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Prováveis escalações de Rayo Vallecano x Villarreal

Ciss cumpre suspensão e por isso não pode jogar hoje.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; García, Catena Marugán, Mario Suárez, Balliu; Óscar Valentín, Comesaña, Palazón; Trejo, García e Nteka. Técnico: Andoni Iraola

Os visitantes continuam sem Gerard Moreno, Alberto Moreno e Estupinan.

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Aurier; Capoue, Chukwueze, Dani Parejo, Coquelin; Lo Celso e Dia. Técnico: Unai Emery

Rayo Vallecano e Villarreal no Campeonato Espanhol

O elenco do Rayo Vallecano permanece em 12º lugar com 42 pontos, ou seja, apenas cumpre a tabela no jogo desta quinta-feira porque não tem mais o perigo de ser rebaixado e também de alcançar a zona de classificação para competições internacionais. O clube coleciona onze vitórias, nove empates e quinze derrotas.

Após o empate contra o Sevilla no fim de semana, o Villarreal volta aos gramados para disputar Campeonato Espanhol em busca do seu espaço em torneios internacionais na próxima temporada. Em 7º lugar com 53 pontos, o clube precisa vencer o jogo enquanto torce por tropeços do Real Sociedad, Betis e também no Sevilla.

Último jogo entre Rayo Vallecano x Villarreal

A última vez que os times se enfrentaram em campo foi em 12 de dezembro de 2021, na temporada atual, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sob o placar de 2 a 0, a equipe do Villarreal venceu com gols de Mandi e Gerard Moreno.

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os times.

