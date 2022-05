La Liga: onde assistir Real Sociedad x Cádiz ao vivo e horário hoje (12/05)

Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Real Sociedad e Cádiz se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián. Confira a seguir onde assistir Real Sociedad x Cádiz ao vivo.

Onde assistir Real Sociedad x Cádiz ao vivo?

O jogo do Real Sociedad e Cádiz será transmitido ao vivo do Star +, serviço de streaming, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o jogo do Campeonato Espanhol será transmitido apenas pelo streaming, disponível por assinatura em todo o Brasil.

Para tornar-se membro, o Star + está disponível pelo site (www.starplus.com) e também pelo aplicativo para Android ou iOS, com a plataforma disponível para assistir no tablets, celular e smart TV.

Informações do jogo Real Sociedad x Cádiz hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián

Onde assistir: Star +

Escalações de Real Sociedad x Cádiz

Os anfitriões estão sem Isak e Le Normand, suspensos.

Provável escalação do Real Sociedad: Álex Remiro; Diego Rico, Elustondo, Igor Zubeldía, Gorosabel; Zubimendi, Merino, Rafinha; David Silva, Sorloth e Portu. Técnico: Imanol Alguacil

Do outro lado, Haroyan segue indisponível por lesão.

Provável escalação do Cádiz: Ledesma; Akapo, Luis Hernández, Fali, Espino; Mari, Alejo, Fernández, Idrissi; Lucas Pérez e Negredo. Técnico: Sergio González

Real Sociedad e Cádiz no Campeonato Espanhol

O time do Real Sociedad vem na 6ª posição com 56 pontos pelo Campeonato Espanhol. O clube é o último colocado da zona de classificação, mas ainda tem oportunidade de conquistar o seu espaço na Liga Europa já que possui cinco pontos de diferença com o Betis, de 61 pontos. Com a presença da torcida, o time espera garantir os três pontos.

Enquanto isso, o Cádiz vem na 17ª posição com 35 pontos, ou seja, corre contra o tempo para não integrar a zona de rebaixamento e consequentemente escapar da segunda divisão no Campeonato Espanhol. Com sete vitórias, catorze empates e também catorze derrotas, o clube visitante deve também contar com tropeços dos adversários.

Retrospecto de Real Sociedad x Cádiz

A última vez que as equipes de Real Sociedad e Cádiz se enfrentaram aconteceu em 12 de setembro de 2022, na temporada atual, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.

Pelo placar de 2 a 0 para o Real Sociedad com gols de Oyarzabal.

Confira como foi o último jogo entre os times.