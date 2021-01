Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir ao jogo de hoje (06/01)

Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 17h, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio San Mamés. Se vencer este confronto, equipe de Lionel Messi termina a semana em terceiro lugar, ultrapassando o Real Sociedad. Ademais, saiba onde assistir.

Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Mundial de Clubes tem seis participantes definidos: veja as datas

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em 9ª posição, a equipe do Bilbao possui vinte e um pontos. Com o ideal de conquistar uma vaga em competições internacionais, o time anfitrião precisa vencer e somar pontos.

Enquanto isso, o Barcelona aparece em 5º, com vinte e oito pontos. Ganhando hoje, pula para o terceiro lugar, com trinta e um, desbancando o Real Sociedad e ficando ainda mais perto do líder. Ademais, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o PSG.

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Barcelona

Yeray Álvarez é o único que continua fora do plantel, já que está em processo de recuperação.

Provável Bilbao: Simon; Nuñez, Martinez, Yuri, De Marcos; Vesga, Vencedor; Berenguer, Muniain, Williams, Raul García.

Para o técnico do Barça, Ronald Koeman, os jogadores Piqué, Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati continuam indisponíveis.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Braithwaite, Dembelé.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Este é um jogo isolado. Então, o Campeonato Espanhol retorna apenas no fim de semana com a décima oitava rodada. Assim, confira todas as partidas.

Celta de Vigo x Villarreal – Sexta – 17h

Sevilla x Real Sociedad – Sábado – 10h

Atlético de Madrid x Bilbao – Sábado – 12h15

Granada x Barcelona – Sábado – 14h30

Osasuna x Real Madrid – Sábado – 17h

Levante x Eibar – Domingo – 10h

Cádiz x Alavés – Domingo – 12h15

Elche x Getafe – Domingo – 14h30

Real Valladolid x Valencia – Domingo – 17h

Huesca x Betis – Segunda – 17h