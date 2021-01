Mundial de Clubes tem seis participantes definidos: veja as datas

No dia 23 de fevereiro de 2021, dia da final da Libertadores no Maracanã, o Mundial de Clubes de 2020 vai conhecer seu último participante. Afinal, todas as outras seis vagas já estão definidas, assim como as datas dos jogos decisivos.

Datas do Mundial de Clubes

Apenas duas semanas depois da final da Libertadores, o campeão da América já estará no Qatar para a estreia no Mundial de Clubes. Afinal, as semifinais estão marcadas para os dias 7 e 8 de fevereiro, às 17h. Já a grande decisão será no dia 11, também às 17h.

No entanto, a abertura do Mundial de Clubes será bem antes, já no dia 1º de fevereiro, às 16h30, com o duelo da primeira fase entre Al-Duhail, do Qatar, e Auckland City, da Nova Zelândia.

Já as partidas válidas pela segunda fase serão no dia 4, às 13h e 16h30. Nesta etapa, entram os campeões da África, Ásia e América do Norte. Desses jogos, sairão os adversários do Bayern de Munique e do representante sul-americano, que entram diretamente nas semifinais.

Aliás, será a última edição do Mundial de Clubes disputada no formato que estreou há 15 anos. Até 2004, o torneio era decidido em uma única partida entre os campeões da Europa e da América do Sul. A partir de 2005, a competição passou a receber todos os seis campeões continentais e também o representante do país-sede.

A partir de 2021, no entanto, o plano da Fifa era estrear um novo formato para o Mundial de Clubes, com a participação de 24 equipes de todo o planeta. Mas, com as novas datas da Eurocopa e da Copa América devido à pandemia, o novo torneio ainda não tem data para acontecer.

Conflitos de calendário

Apesar da aprovação da Conmebol, a nova data do Mundial de Clubes poderá gerar um impasse caso algum clube brasileiro seja campeão da Libertadores. O Palmeiras está em uma das semifinais contra o River Plate, e o Santos disputa uma vaga na final contra o Boca Juniors.

O problema é que o Palmeiras também está na final da Copa do Brasil, marcada para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021, durante o Mundial de Clubes. Caso o alviverde vá para o Qatar, a CBF deverá sofrer pressão para remarcar ao menos o jogo de volta.

Além disso, quatro compromissos do Campeonato Brasileiro coincidem com as datas do Mundial de Clubes. Afinal, a competição da Fifa acontece justamente entre a 32ª e a 35ª rodada do Brasileirão.

Participantes do Mundial de Clubes

O chaveamento e os confrontos do Mundial de Clubes sairão de um sorteio marcado para o dia 19 de janeiro, às 12h, na sede da Fifa em Zurique, na Suíça. Portanto, o campeão da Libertadores ainda não será conhecido. Mas todos os outros participantes já estão definidos. Veja a seguir, então, quem já garantiu vaga no Qatar.

Bayern de Munique – Alemanha (campeão da Liga dos Campeões da Uefa)

Tigres – México (campeão da Liga dos Campeões da Concacaf)

Ulsan Hyundai – Coreia do Sul (campeão da Liga dos Campeões da Ásia)

Al-Ahly – Egito (campeão da Liga dos Campeões da África)

Auckland City – Nova Zelândia (nomeado pela Confederação da Oceania)

Al-Duhail – Qatar (representante do país-sede)

Além dos brasileiros que ainda podem se classificar para o Mundial de Clubes, haverá outros jogadores representando o país na competição. Um deles é o atacante Douglas Costa, do Bayern de Munique. Outro nome conhecido é o e-palmeirense Dudu, que agora joga no Al-Duhail. Além disso, o Ulsan Hyundai conta com o atacante Júnior Negrão, e o Tigres tem o meia Rafael Carioca.

Arbitragem brasileira

Um dos trios de arbitragem escalados para o Mundial de Clubes será liderado pela brasileira Edina Alves Batista, de 40 anos. Ela atuará o lado da brasileira Neuza Back e da argentina Mariana de Almeida. Assim, Edina será a primeira mulher a arbitrar uma partida no Mundial e a primeira brasileira a apitar um jogo masculino profissional da Fifa. Ela já tinha apitado jogos do Brasileirão da Série A e da Copa do Mundo feminina.