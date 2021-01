Athletic Bilbao x Getafe: onde assistir e escalações do jogo (25/01)

Encerrando a 20ª rodada do Campeonato Espanhol, Athletic Bilbao e Getafe se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 17h, no Estádio de San Mamés. Ambas as equipes entram em campo precisando do resultado para se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Athletic Bilbao x Getafe: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Getafe

Ao Bilbao, o jogador Yuri Berchiche está fora do confronto de hoje. Segundo o comunicado do clube, Yuri possui uma síndrome vertiginosa que o impediu de treinar ontem (24). Além disso, Iñigo Vicente foi afastado do plantel por ter contato com um positivo de covid-19.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

Ademasi, ao time do Getafe, não existem novas lesões no elenco titular. Por isso, a escalação deve ser a mesma do jogo anterior pelo Campeonato Espanhol.

Possível Getafe: Yanez; Dakonam, Suárez, Nyom, Etxeita; Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Kubo; Ángel, Aleñà, Jaime Mata.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também apresentou outros jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os resultados.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca 0 x 0 Villarreal

Sevilla 3 x 0 Cádiz

Real Sociedad 2 x 2 Betis

Alavés 1 x 4 Real Madrid

Osasuna 3 x 1 Granada

Elche 0 x 2 Barcelona

Celta de Vigo 1 x 1 Eibar

Atlético de Madrid 3 x 1 Valencia

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Bilbao aparece em 13ª posição com vinte e um pontos. Depois de vencer o Barcelona e tornar-se campeão da Supercopa da Espanha, a equipe agora entra em campo com o propósito de subir na tabela do Campeonato Espanhol, já que tem como principal objetivo conquistar uma vaga em competições internacionais.

Entretanto, o Getafe aparece um pouco acima na tabela, em 12º com vinte e três. Se vencer o confronto de hoje pula três posições, ou seja, termina a rodada um pouco mais próximo da parte de cima do Campeonato. Dessa maneira, possui seis vitórias, cinco empates e sete derrotas.