Partida válida pela sétima rodada da La Liga será realizada às 11h (horário de Brasília) no Camp Nou. Clássico tem transmissão da ESPN Brasil e plataforma EI Plus

Barcelona x Real Madrid: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

A sétima rodada do Campeonato Espanhol trás neste sábado (24) a disputa entre Barcelona e Real Madrid, o maior clássico do país, às 11h, no Camp Nou.

Famoso por receber milhares de torcedores nos confrontos, desta vez, devido à pandemia do coronavírus, o estádio estará vazio.

Mesmo que não tenha o embate entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois maiores jogadores da atualidade, o jogo ainda chama a atenção e deixa torcedores ansioso pelo placar.

Barcelona x Real Madrid: onde assistir?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O ‘El Clásico’ tem transmissão canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Sobretudo, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Como estão os times nesta temporada?

Esta semana, pela fase de grupos da Champions League, o Barcelona goleou o Ferencváros por 5 a 1 em casa.

Entretanto, a situação é diferente no Campeonato Espanhol, já que ocupa o 10º lugar, com sete pontos. Porém, o time está com dois jogos a menos, e duas vitórias, um empate e uma derrota na conta.

Por isso, a equipe catalã vai em busca dos três pontos a qualquer custo.

Já o Real Madrid encontra-se em uma posição melhor na competição. Está em 3º, com dez pontos. São três vitórias, um empate e uma derrota, mas com um jogo a menos.

Por outro lado, estreou com derrota na Champions League para o Shakhtar Donetsk por 3 a 2.

Possíveis escalações entre Barcelona x Real Madrid

O time de Ronald Koeman segue sem Umtiti e Ter Stenger, entretanto, deve contar com Jordi Alba, recuperado de lesão.

Provável Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati e Messi.

Para Zidane, a novidade deve ser a volta de Sergio Ramos ao time principal.

Hazard, Carvajal, Ødegaard e Odriozola seguem se recuperando e estão fora deste clássico.