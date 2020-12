Barcelona x Valencia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (19/12)

Barcelona e Valencia se enfrentam neste sábado (19), às 12h15, pela décima quarta rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou. A equipe de Lionel Messi entra em campo para recuperar o bom desempenho, subir na tabela e, assim, diminuir a diferença com o primeiro colocado. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Barcelona x Valencia?

O jogo entre Barcelona e Valencia possui transmissão do canal ESPN Brasil, às 12h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 5º lugar, o Barcelona quer vencer este confronto para subir na tabela. Se conquistar os três pontos, vai para vinte e três, em 4º. Todavia, precisa torcer por um tropeço do Sevilla e Villarreal, que também entram em campo hoje. Assim, venceu seis vezes, empatou duas e perdeu quatro, mas possui dois jogos a menos. Por fim, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o PSG.

Enquanto isso, a situação do Valencia é bem diferente. Em 13º, com catorze pontos, tem três vitórias, três empates e cinco derrotas. Com o resultado em seu favor, pula para a 9ª posição, com dezessete pontos.

Possíveis escalações de Barcelona x Valencia

Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati e Dembele seguem indisponíveis para o técnico Koeman. A equipe da Catalunha, então, vem com força total em busca dos três pontos.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Braithwaite, Pedri, Griezmann.

Em coletiva ao site oficial do clube, o técnico Javi Gracia confirmou que Gaya e Maxi Gómez estão de volta ao time.

Provável Valencia: Domenech; Wass, Paulista, Diakhaby, Lato; Musah, Soler, Racic, Guedes; Vallejo, Gomez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Ademais, a décima quarta rodada acontece durante o fim de semana, seguindo até domingo (20). Assim, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Ath. Bilbao 2 x 0 Huesca

Sábado:

Atlético de Madrid x Elche – 10h – Fox Sports

Levante x Real Sociedad – 14h30 – ESPN Brasil

Osasuna x Villarreal – 14h30 – Fox Premium

Sevilla x Real Valladolid – 17h – Fox Sports

Domingo:

Celta de Vigo x Alavés – 10h

Granada x Betis – 12h15

Cádiz x Getafe – 14h30

Eibar x Real Madrid – 17h