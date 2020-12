Celta de Vigo x Cádiz: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Celta de Vigo e Cádiz se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 17h, fechando a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estádio Municipal de Balaídos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Para a equipe da casa, uma vitória significa escapar da zona de rebaixamento, já que vai para a 9ª posição, com dezesseis pontos, enquanto os visitantes aparecem na parte de cima, com dezoito.

Celta de Vigo x Cádiz: onde assistir?

A partida entre Celta de Vigo e Cádiz possui transmissão do Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja também: Borussia Dortmund demite o técnico Lucien Favre após goleada

Como estão as equipes na temporada?

A equipe anfitriã aparece em 17º, com treze pontos, perto da zona de rebaixamento. Se vencer, da um salto na tabela e vai para 9ª posição, com dezesseis. Assim, venceu três vezes, empatou quatro e perdeu cinco.

Já os visitantes estão bem no campeonato, em 6º, com dezoito pontos. Ganhando hoje, desbanca o Sevilla e pula para a 5ª posição, com vinte e um. Dessa maneira, são cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Ademais, nenhum deles disputa competições internacionais.

Possíveis escalações de Celta de Vigo x Cádiz

Sergio Álvarez, Juncá, Emre Mor e Kevin Vázquez estão lesionados, portanto não estão disponíveis para Eduardo Coudet, confirmou o site oficial da equipe.

Enquanto isso, Murillo cumpre suspensão e não pode jogar.

Possível Celta: Blanco; Olaza, Aidoo, Araújo, Mallo; Tapia, Méndez, Denis Suárez, Nolito; Santi Mina, Iago Aspas.

José Mari, Quezada, Bobby e Augusto são baixas para a equipe do Cádiz, segundo o site oficial. Mas, Juan Cala está de volta ao time.

Possível Cádiz: Ledesma; Carcelen, Fali, Mauro, Espino; Jonsson, Alex, Izquierdo, Bodiger; Perea, Álvaro.

Confira todos os jogos da rodada do Espanhol

Além deste confronto, a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol também trouxe outros nove jogos no fim de semana. Ademais, veja os resultados.

Real Valladolid 3 x 2 Osasuna

Valencia 2 x 2 Ath. Bilbao

Getafe 0 x 1 Sevilla

Huesca 1 x 0 Alavés

Real Madrid 2 x 0 Atlético de Madrid

Real Sociedad 1 x 1 Eibar

Betis 1 x 1 Villarreal

Elche 0 x 1 Granada

Barcelona 1 x 0 Levante