Eibar x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações do jogo (21/01)

Eibar e Atlético de Madrid encerram nesta quinta-feira (21), às 17h30, a décima nona rodada do Campeonato Espanhol jogando no Estádio Municipal de Ipurua. Líder da competição, o time comandado por Diego Simeone tem a chance de aumentar a vantagem na liderança se garantir a vitória neste confronto. Então, saiba onde assistir.

Eibar x Atlético de Madrid: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Eibar x Atlético de Madrid

A equipe do Eibar tem uma novidade no plantel. O jovem Aleix García estreia com a camisa do clube espanhol nesta quinta, em confronto com o líder do Campeonato.

Possível Eibar: Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Bigas, Rafa; Exposito, Diop, Inui, Pozo,; Sergi Enrich, Kike.

Para o Atleti, o zagueiro Hermoso machucou-se na última partida pelo Campeonato Espanhol contra o Sevilla e por isso segue indisponível.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Felipe, Gimenez; Llorente, Koke, Trippier, Carrasco, Lemar; João Felix, Suarez.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, outro jogo também acontece nesta quinta (21) pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Real Valladolid 2 x 2 Elche

Cádiz 2 x 2 Levante

Aláves 1 x 2 Sevilla

Getafe 1 x 0 Huesca

Villarreal 2 x 2 Granada

Betis 2 x 1 Celta de Vigo

Valencia x Osasuna – 15h – Fox Premium

Como estão as equipes nesta temporada?

O Eibar aparece em 15º lugar, contabilizando dezenove pontos. Nesse momento, o principal objetivo da equipe é garantir os três pontos, subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento seja como for. Portanto se vencer hoje, pula para duas posições, mas além disso, precisa torcer também por um tropeço do Valencia.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid está em primeiro lugar na tabela com quarenta e um pontos. O time da capital espanhola tem a chance de aumentar a sua vantagem contra o Real Madrid, vice-líder, se ganhar o jogo de hoje, indo para quarenta e quatro, ou seja, sete pontos de diferença. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.