Eibar x Real Madrid (20/12): onde assistir ao jogo de hoje

O Real Madrid visita o Eibar neste domingo (20), às 17h, pela décima quarta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Municipal de Ipurua. Se vencer hoje, a equipe de Zidane empata em pontos com o líder, o Atlético de Madrid, ficando em segundo lugar devido ao saldo de gols.

Eibar x Real Madrid: onde assistir?

A partida entre Eibar e Real Madrid possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da casa aparece em 13º, com quinze pontos. Superando o time merengue, tem chance de colar nas sete primeiras posições da tabela, com dezoito pontos. Além disso, se afasta completamente da zona de rebaixamento.

Em terceiro lugar, com vinte e seis pontos, o Real quer a liderança a todo custo. Mas, para isso, precisa vencer hoje já que, assim, alcança em pontos o líder, Atlético de Madrid, ficando com vinte e nove. Entretanto, perde no saldo de gols, fechando a rodada na vice-liderança. Por fim, pela Champions League, enfrenta a Atalanta.

Possíveis escalações de Eibar x Real Madrid

A equipe da casa possui uma vasta lista de desfalques. Entre eles, não aparecem na lista de convocados Rober, Cote, González e Burgos. Contudo, o time deve ser o mesmo do confronto passado.

Provável Eibar: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Rodrigues; Diop, Pozo, Exposito, Gil; Muto, Kike.

Ademais, Zidane continua sem Hazard. Mas, Vinicius Jr. também está fora deste confronto por mal estar. Entretanto, Ødegaard, Mariano e Jovic estão de volta ao plantel.

Provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vazquez, Benzema, Mariano.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima quarta rodada acontece durante todo o fim de semana. Assim, confira os resultados e onde assistir aos jogos de hoje.

Ath. Bilbao 2 x 0 Huesca

Atlético de Madrid 3 x 1 Elche

Barcelona 2 x 2 Valencia

Levante 2 x 1 Real Sociedad

Osasuna 1 x 3 Villarreal

Sevilla 1 x 1 Real Valladolid

Granada x Betis – 12h15 – Fox Premium

Cádiz x Getafe – 14h30 – Fox Premium