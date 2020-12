Eibar x Valencia: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (07/12)

Eibar e Valencia se enfrentam nesta segunda-feira (07), às 17h, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estádio Municipal de Ipurua. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Apenas um ponto separa os dois times. Uma vitória ao time da casa pode proporcionar um salto na tabela, com dezesseis pontos, chegando até a sétima colocação. Enquanto isso, os visitantes precisam se afastar do rebaixamento.

A partida entre Eibar e Valencia possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Em 13º, com treze pontos, o time anfitrião precisa deste resultado em seu favor para garantir uma melhor colocação na tabela. Além disso, é a chance da equipe de colar nas primeiras posições. Dessa maneira, contabiliza até o momento três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o time visitante não está nada bem no campeonato. Com doze pontos, aparece inesperadamente em 16º, colado na zona de rebaixamento. Assim, tem três vitórias, três empates e cinco derrotas. Ao superar o Eibar, atravessa toda a classificação, todavia chegando ao nono lugar.

Kike García e Muto estão de volta ao time, confirmou o técnico Mendilibar ao site oficial do clube. Já Pape Diop é dúvida.

Ademais, Cote e González não aparecem na convocação.

📋 SQAUD LIST | 23 players called up for the game 🆚 @valenciacf_en #EibarValencia pic.twitter.com/DCaZVLLXIS

— SD Eibar 🇺🇸🇬🇧 (@SDEibarEN) December 6, 2020