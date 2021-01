Elche x Barcelona: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (24/01)

Podendo terminar a rodada em terceiro lugar do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Elche neste domingo (24), às 12h15, no Estadio Manuel Martínez Valero, pela 20ª rodada. Dessa maneira, garantindo os três pontos no confronto de hoje, a equipe de Lionel Messi diminui a diferença com o vice-líder. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Elche x Barcelona: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

+ Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações de Elche x Barcelona

O Elche não tem muito com o que se preocupar em seu plantel. Apenas Fidel, com problemas físicos, não pode entrar em campo neste domingo. Com isso, é provável que o treinador Almirón repita a mesma escalação da última partida pelo campeonato.

Possível Elche: Badía; Barragán, Josán Fernández, Gonzalo, Josema, Mojica; Milla, Carmona, Guti, Rigoni; Boyé.

Depois de perder o confronto pela Copa do Rei na semana, Dest está de volta ao elenco. Porém, Lionel Messi cumpre suspensão por ter sido expulso nos minutos finais da Supercopa da Espanha. Será difícil compensar a falta do craque.

Ademais, Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergio Roberto e Ansu Fati continuam afastados em recuperação de suas lesões.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araújo, Dest, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Braithwaite, Griezmann.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o domingo também apresenta outros três jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca 0 x 0 Villarreal

Sevilla 3 x 0 Cádiz

Real Sociedad 2 x 2 Betis

Alavés 1 x 4 Real Madrid

Osasuna x Granada – 10h

Celta de Vigo – 14h30

Atlético de Madrid x Valencia -17h

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Elche enfrenta uma situação complicada na temporada. Em 18º lugar com dezessete pontos, precisa garantir os três pontos no confronto de hoje se quiser subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Dessa forma, possui três vitórias, oito empates e seis derrotas.

Por outro lado, o Barcelona aparece na parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol. Em 4ª posição, o time da Catalunha pode terminar o fim de semana em terceiro lugar com trinta e sete pontos, desbancando o Sevilla. Assim, segue atrás do vice-líder, o Real Madrid, por apenas três pontos. Por fim, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.