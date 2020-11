Real Madrid vence Huesca e assume liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid goleou o Huesca por 4 a 1 neste sábado (31), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Alfredo Di Stéfano. Com esse resultado, o Real dorme na liderança da La Liga, com dois pontos de vantagem. Entretanto, segue aguardando o placar entre Celta x Real Sociedad, já que uma vitoria coloca os visitantes na ponta da tabela.

Assim, confira como o jogo deste sábado.

Como foi a partida entre Real Madrid e Huesca?

O Real não fez um bom primeiro tempo, mesmo tendo o fator casa ao seu favor. A partida foi equilibrada, com chances para ambos os lados.

Os gols saíram apenas ao fim da primeira etapa. Hazard, de volta ao time depois de se recuperar, marcou aos 40 minutos. Em seguida, aos 45, Benzema ampliou.

No segundo tempo, os anfitriões voltaram melhor. Valverde marcou o terceiro gol do Real, com jogada de Benzema e Hazard. Vinicius Junior e o francês tentaram fazer mais, mas sem sucesso.

David Ferreiro saiu do banco e conseguiu diminuir o resultado com gol na metade da etapa, mas não foi suficiente para reverter o placar.

Próximo aos acréscimos, Benzema encerrou o jogo com uma bomba nas redes dos visitantes, deixando em 4 a 1.

Escalações:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema e Hazard

Huesca: Fernández; Luisinho, Siovas, Pulido, Pablo Maffeo; Ontiveros, Mosquera, Nwakali, Sergio Gómez; Borja Garcia, Rafa Mir

Como está a temporada de ambos os times?

Líder do campeonato, o Real possui dezesseis pontos. São cinco vitórias, um empate e uma derrota, mas com um jogo a menos.

Por outro lado, a equipe joga a UEFA Champions League, e não vive um bom momento. Pelo grupo B, conquistou apenas um ponto no empate contra o Borussia Mönchengladbach.

Já o Huesca não faz uma boa temporada, estando em 18º, com cinco pontos, assim sendo cinco empates e três derrotas.

Próximo compromissos de Real Madrid e Huesca

A equipe do Real Madrid tem pela frente a partida contra a Internazionale pela terceira rodada do grupo B da Champions League na terça-feira (03), às 17h.

Ademais, o Huesca não participa de outras competições, somente a La Liga. Assim sendo, recebe o Eibar no sábado (07), às 10h.