Real Sociedad x Betis: onde assistir e possíveis escalações (23/01)

Real Sociedad e Betis se enfrentam neste sábado (23), às 14h30, no Estádio Anoeta, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe anfitriã pode diminuir a diferença com as primeiras posições da tabela se conseguir a vitória neste confronto. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Real Sociedad x Betis: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Real Sociedad x Betis

Munoz cumpre suspensão e por isso não pode entrar em campo hoje. Ademais, David Silva também não está presenta na convocação oficial.

Provável Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Sagnan, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Zubimendi, Guridi; Portu, Oyarzabal, Isak.

A equipe do Betis não conta com Rodríguez e Ruibal, fora do plantel por estarem lesionados. A escalação deve ser a mesma da rodada passada, com as alterações dos jogadores que estão indisponíveis para entrar em campo.

Provável Betis: Robles; Ruiz, Emerson, Mandi, González; Canales, Joaquín; Guardado, Fekir; Lainez, Loren Morón.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também apresenta outros oito jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca x Villarreal – 10h

Sevilla x Cádiz – 12h15

Alavés x Real Madrid – 17h

Osasuna x Granada – Domingo – 10h

Elche x Barcelona – Domingo – 12h15

Celta de Vigo – Domingo – 14h30

Atlético de Madrid x Valencia – Domingo -17h

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 6º lugar, o Real Sociedad acumula trinta pontos na conta. Depois de liderar o Campeonato Espanhol por diversas rodadas, o clube não conseguiu manter o bom rendimento em campo e caiu na classificação. Agora, segue na jornada de conseguir reverter o resultado nas próximas rodadas. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Manchester United.

Já o Betis ocupa a 8ª posição da tabela contabilizando vinte e seis pontos. Nessa rodada, pula apenas uma posição se garantir os três pontos, mas acumula pontos, o que é inegavelmente importante em pontos corridos. Ademais, possui oito vitórias, dois empates e nove derrotas.