Real Valladolid x Barcelona (22/12): onde assistir e possíveis escalações

Jogando pela última vez em 2020, o Barcelona visita o Real Valladolid nesta terça-feira (22), às 18h, no Estádio José Zorrilla, pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol. Depois de empatar na rodada passada, a equipe de Lionel Messi entra em campo querendo fechar o ano com saldo positivo. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje.

Real Valladolid x Barcelona: onde assistir?

A partida entre Real Valladolid e Barcelona possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 18h (Horário de Brasília).

+ Supercopa da Espanha: conheça os adversários de Real e Barcelona

Como estão as equipes na temporada?

Em 18º, o time do Valladolid espera vencer hoje para, assim, terminar o ano fora da zona de rebaixamento. Com dezessete pontos, a equipe pode subir para a 11º posição. Ademais, precisa contar também com tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o Barcelona está em 5º, com vinte e um. Ganhando, termina o ano com vinte e quatro, mas permanece na mesma posição. É importante lembrar que a equipe da Catalunha possui dois jogos a menos. Por fim, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o PSG.

Possíveis escalações de Real Valladolid x Barcelona

Para o time da casa, Kiko Olivas e Janko estão indisponíveis. Guardiola é dúvida, já que deve passar por testes e exames antes.

Provável Valladolid: Masip; Hervias, Bruno, García, Yamiq; Orellana, Fede, Mesa, Plano; Weissman, André.

Sergi Roberto, Piqué, Ansu Fati e Dembele seguem indisponíveis para o treinador Koeman.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet (Mingueza), Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Braithwaite, Griezmann.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima quinta rodada acontece durante a semana, encerrando na quarta (23). Assim, confira todos os jogos de hoje.

Elche x Osasuna – 13h30

Valencia x Sevilla – 13h30

Huesca x Levante – 15h45

Real Sociedad x Atlético de Madrid – 15h45

Villarreal x Ath. Bilbao – 17h

Getafe x Celta de Vigo – Quarta – 13h30

Real Madrid x Granada – Quarta – 15h45

Betis x Cádiz – Quarta – 18h

Alvés x Eibar – Quarta – 18hoem