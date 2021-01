Sevilla x Cádiz: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (23/01)

O Sevilla recebe neste sábado (23), às 12h15, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Cádiz pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe da casa tem a chance de ocupar as primeiras posições se vencer o confronto de hoje, além de torcer por tropeços dos adversários. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Sevilla x Cádiz: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Sevilla x Cádiz

Ao time do Sevilla, os jogadores Óscar Rodríguez e Diego Carlos continuam indisponíveis para o técnico Lopetegui. Já Ocampos é dúvida, tendo que passar por avaliações antes da partida de hoje.

Provável Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Sergi Gómez, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

Do outro lado, o Cádiz não conta com Quezada, Carcelén, Izquierdo, José Mari, Akapo, Augusto, Espino e Javi Navarro, todos machucados e em recuperação no departamento médico. Entretanto, Marcos Mauro pode estar de volta ao elenco.

Provável Cádiz: Ledesma; Iza, Cala, Alcalá, Martín; Aléx, Garrido, Jonsson, Perea; Negredo, Lozano.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também apresenta outros oito jogos pela vigésima rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Levante 2 x 2 Real Valladolid

Huesca x Villarreal – 10h

Real Sociedad x Betis – 14h30

Alavés x Real Madrid – 17h

Osasuna x Granada – Domingo – 10h

Elche x Barcelona – Domingo – 12h15

Celta de Vigo – Domingo – 14h30

Atlético de Madrid x Valencia – Domingo -17h

Ath. Bilbao x Getafe – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5º lugar do Campeonato Espanhol, o Sevilla possui trinta e três pontos, empatado com o Villarreal. Se ganhar o jogo de hoje e o rival perder, pode terminar em terceiro lugar provisoriamente, com trinta e seis, desbancando o Barcelona. Dessa maneira, possui dez vitórias, três empates e cinco derrotas. Por fim, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Enquanto isso, o Cádiz aparece em 9ª posição com vinte e quatro. A equipe teve uma melhora inegavelmente boa na competição, conseguindo subir na tabela e ficar ainda mais próxima de conseguir uma vaga em competições internacionais, sendo esse o principal objetivo. Assim, venceu seis jogos, empatou também seis e perdeu sete.