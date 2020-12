Sevilla x Villarreal (29/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

O confronto entre Sevilla e Villarreal abre a décima sexta rodada do Campeonato Espanhol nesta terça-feira (29), às 13h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Em disputa na parte de cima da tabela, ambas as equipes precisam pontuar para, assim, continuarem vivas na disputa da liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Sevilla x Villarreal: onde assistir?

A partida entre Sevilla e Villarreal possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 13h (Horário de Brasília).

Supercopa da Espanha: conheça os adversários de Real e Barcelona

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Sevilla realiza uma boa campanha nesta temporada. Com vinte e três pontos, ocupa o 6º lugar da tabela de classificação. Ganhando hoje, completa quatro jogos seguidos sem perder. Além disso, seu retrospecto dentro de casa incluí três vitórias, um empate e duas derrotas. Ademais, nas oitavas da Champions, enfrenta o Borussia Dortmund.

Para o Villarreal, a temporada está melhor ainda. Em 4º, com vinte e seis pontos, a equipe tem a chance de terminar a semana em terceiro lugar, com vinte e nove pontos na conta. Dessa maneira, possui apenas uma derrota na La Liga.

Possíveis escalações de Sevilla x Villarreal

Ao técnico Julen Lopetegui, Vaclík e Escudero serão baixas para o jogo de hoje em casa.

Provável Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rodríguez; Ocampos, De Jong, Suso.

Enquanto isso, a lista de desfalques do clube visitante é grande. Nela, estão Iborra, Alberto Moreno, Coquelin, Alcácer e Mario Gaspar.

Provável Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Foyth, Parejo; Moreno, Nino, Gomez

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, a décima sexta rodada também traz outros nove jogos durante a semana. Assim, confira todos os jogos de hoje.

Barcelona x Eibar – 15h15

Levante x Betis – 17h30

Cádiz x Real Valladolid – 17h30

Granada x Valencia – Quarta-feira – 13h

Atlético de Madrid x Getafe – Quarta-feira – 15h15

Celta de Vigo x Huesca – Quarta-feira – 15h15

Elche x Real Madrid – Quarta-feira – 17h30

Ath. Bilbao x Real Sociedad – Quinta-feira – 10h

Osasuna x Alavés – Quinta-feira – 12h15