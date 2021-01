Valencia x Osasuna: onde assistir ao jogo de hoje (21/01)

Valencia e Osasuna se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 15h, pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de Mestalla. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para se afastarem da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Valencia x Osasuna: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Valencia x Osasuna

Ao time do Valencia, boas notícias. Gayà, Gabriel Paulista e Gameiro voltara a treinar em grupo depois de melhorarem em suas respectivas lesões.

Possível Valencia: Domenech; Correia, Diakhaby, Guillamón, Gayá; Soler, Cheryshev, Wass, Racic; Lee, Gómez.

Enquanto isso, o time do Osasuna possui uma vasta lista de desfalques. Aridane, Adrián, Darko, Rubén Martínez e Chimy Ávila não entram em campo por lesões. Já David García cumpre suspensão.

Possível Osasuna: Herrera; Vidal, Roncaglia, Sanchéz, Cruz; Moncayola; Jony, Pérez, Torres, Oier; García, Calleri.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, outro jogo também acontecem nesta quinta (21) pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol. Confira então o horário e onde assistir.

Real Valladolid 2 x 2 Elche

Cádiz 2 x 2 Levante

Aláves 1 x 2 Sevilla

Getafe 1 x 0 Huesca

Villarreal 2 x 2 Granada

Betis 2 x 1 Celta de Vigo

Eibar x Atlético de Madrid – 17h30 – ESPN

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 14ª posição, o Valencia entra em campo com o propósito de vencer para subir na tabela de classificação seja como for. Além disso, a equipe sofre o risco de chegar até a zona de rebaixamento. Portanto se vencer, fecha a rodada em 11º.

Enquanto isso, o Osasuna já está na zona de rebaixamento. Em 19º lugar na tabela com apenas quinze pontos, a equipe visitante precisa somar pontos urgentemente para escapar da degola.