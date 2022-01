Lazio x Udinese: onde assistir e horário da Copa da Itália – 18/01

Pelas oitavas de final da Copa da Itália, as equipes de Lazio x Udinese se enfrentam nesta terça-feira, 18/01, a partir das 13h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Lazio x Udinese?

Pelas oitava de final da Copa da Itália, a partida começa às 13h30 desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Estádio Olímpico de Roma, na cidade de Roma, na Itália.

Onde assistir o jogo do Lazio hoje ao vivo?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A equipe da Lazio entra em campo nesta terça-feira depois de bater o Salernitana no fim de semana pelo Campeonato Italiano. Com isso, entra em todo o vapor para conquistar a vaga até as quartas de final do torneio italiano e quem sabe dessa maneira chegar até a decisão este ano. Na liga nacional aparece em 8º com 35 pontos.

Após ser derrotada pela Juventus na última rodada, a Udinese volta a jogar e quem sabe retomar o bom desempenho que vinha mostrando no Campeonato Italiano nos últimos dias. Pela tabela de classificação, aparece em 15º com 20 pontos, isto é, conseguiu retomar bons resultados mesmo próximo da degola.

Escalações de Lazio e Udinese:

Basic e Acerbi são os desfalques dos anfitriões para o jogo de hoje.

Do outro lado, Pereyra continua fora por lesões.

Provável escalação de Lazio: Strakosha (Pepe Reina); Marusic, Patric, Lazzari, Luiz Felipe; Luis Alberto, Lucas Leiva, André Anderson; Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni

Provável escalação de Udinese: Padelli; Perez, Zeegelaar, Nuytink; Arslan, Soppy, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto

