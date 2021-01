Leganés x Sevilla: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (16/01)

As oitavas de final da Copa do Rei dão o pontapé inicial neste sábado (16). No primeiro dia de confrontos, Legánes e Sevilla se enfrentam às 16h, no Estadio Wanda Metropolitano. Em partida única, quem vencer está classificado para a próxima fase da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Leganés x Sevilla: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 16h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Leganés disputa a segunda divisão do futebol espanhol, a Segunda División B como é popularmente conhecida. Atualmente, ocupa o 6º lugar, com trinta e quatro pontos. Ademais, qualificar-se para as quartas de final da Copa do Rei pode ser um feito inegavelmente importante para a equipe.

Enquanto isso, o Sevilla joga a elite do espanhol. Também em 6º lugar, o time visitante possui trinta pontos, onze atrás do líder Atlético de Madrid. Além disso, a principal meta do Sevilla é garantir uma vaga em competições internacionais. Então, pelas oitavas da Champions, vai jogar contra o Borussia Dortmund.

Prováveis escalações de Leganés x Sevilla

O Leganés deve entrar em campo neste sábado (16) com o mesmo elenco de sua última partida, pela Segunda Divisão do Espanhol.

Provável Leganés: Asier Riesgo; Javi Rubio, Omeruo, Sergio Gonzaléz, Lasure; Perea, Eraso, Juan Munoz, Ojeda, Bua; de la Fuente.

Ademais, ao time do Sevilla, Jesús Navas e Rakitic não viajaram com o elenco para a partida de hoje já que, segundo o site oficial do clube, ganharam um merecido descanso.

Provável Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Torres; En-Nesyri, Suso, Ocampos.

