Leicester x Manchester United: onde assistir, horário e escalações (21/03)

Leicester e Manchester United se enfrentam neste domingo (21) a partir das 14h (horário de Brasília), no King Power Stadium, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir.

Leicester x Manchester United: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 14h

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Como chegam as equipes para o confronto?

Pelo Campeonato Inglês, o Leicester aparece em terceiro lugar com cinquenta e seis pontos. Dessa maneira, segue vivo na briga pela liderança, inclusive contra o próprio Manchester United. Ao todo, venceu dezessete jogos, empatou cinco e perdeu sete. Para o jogo de hoje, não pode contar com Pereira e Praet.

Em segundo lugar está o United, com cinquenta e sete. Assim, com catorze pontos a menos que o líder, o clube de Manchester ainda acredita que pode reverter a diferença. Venceu dezesseis jogos, empatou nove e perdeu quatro. Então, no confronto deste domingo, Paul Pogba, Cavani e Anthony Martial são dúvidas.

Possíveis escalações de Leicester x Manchester United

Possível Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Fofana, Evans; Tielemans, Castagne, Ndidi, Thomas; Pérez, Iheanacho, Vardy.

Possível Manchester United: De Gea (Hendersen); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Daniel James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood.

Últimos jogos

Ademais, o Leicester enfrentou o Sheffield United no último domingo (14) em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, por 5 a 0, goleou o adversário em casa.

Por outro lado, o Manchester United também saiu vitorioso de seu confronto contra o Milan na quinta-feira (18) pelas oitavas da Liga Europa. Em 1 a 0, o clube inglês garantiu a classificação para as quartas.

