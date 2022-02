Leicester x Randers: onde vai passar, horário e escalações – 17/02

Abrindo as disputas dos playoffs na Conference League, as equipes de Leicester x Randers se enfrentam nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando às 17h (Horário de Brasília), no King Power Stadium, pelo jogo de ida. Saiba o horário e onde assistir o jogo.

Onde assistir Leicester x Randers

O jogo do Leicester x Randers hoje vai passar na ESPN 3 (TV Paga) e Star + (Serviço da Streaming) para todo o Brasil a partir das cinco horas da tarde no horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.starplus.com) e aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Como estão as equipes na Conference League?

O Leicester bateu na trave, mas não conseguiu se classificar nas oitavas da Liga Europa e, por isso, garantiu o seu passaporte para disputar a Conference League. Agora, promete entregar o seu melhor futebol para se dar bem na partida de ida.

Enquanto isso, o time do Raiders terminou em segundo lugar no grupo D com 7 pontos, tendo sete a menos do que o AZ Alkmaar na primeira posição. Ao todo, o clube garantiu uma vitória, quatro empates e uma derrota na competição, buscando melhorar o seu rendimento em campo.

Escalação de Leicester e Randers

Leicester: Schmeichel; Soyuncu, Justin, Amartey, Pereira; Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans; Barnes, Daka, Maddison

Randers: Carlgren; Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin; Lauenborg, Tibbling, Kehide, Johnsen; Kamara, Hammershøy-Mistrati

Confira o último jogo do Leicester.

Leia também:

Fórmula 1 confirma Sprint Race no Brasil em 2022; veja o calendário