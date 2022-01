Leicester x Watford: onde assistir a Copa da Inglaterra hoje – 08/01

Pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, as equipes de Leicester x Watford se enfrentam neste sábado, 08/01, a partir das 12h (horário de Brasília), jogando no King Power Stadium. Em partida única e com transmissão ao vivo na televisão, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Leicester x Watford: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da Inglaterra ao vivo neste sábado.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Pela Copa da Inglaterra, o Leicester estreia na competição neste sábado diante de uma grande equipe para alcançar a próxima fase de maneira direta em busca da grande final e quem sabe o título. No Campeonato Inglês, o grupo aparece em 10ª posição com 25 pontos, contabilizando sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, deixando a desejar em campo no desempenho.

Enquanto isso, o Watford também entra na competição inglesa neste sábado, buscando fazer história no torneio em busca do troféu da temporada. Recém-promovido da segunda divisão no Campeonato Inglês, o elenco não vem bem em campo, ocupando a 17ª posição com 13 pontos tendo quatro jogos vencidos, um empate e treze derrotas.

Escalações de Leicester e Watford:

Os anfitriões não poderão contar com Jamie Vardy, Jonny Evans, Soumaré, Amartey, Soyuncu, Bertrand, Iheanacho, Ndidi, Castagne, Kiernan Dewsbury-Halle e Papy Mendy.

Já os visitantes não terão Emmanuel Dennis, Ben Foster, Christian Kabasele, Kiko Femenía,

Leicester: Schmeichel; Vestergaard, Castagne, Bankovic, Daley-Campbell; Tielemans, Choudhury; Lookman, McAteer, Albrighton; Pérez

Watford: Bachmann; Ngakia, Kabasele, Cathcart, Sierralta; Kucka, Louza, Sissoko, Sema; King, Dennis

Leia também:

FIFA The Best 2021 ignora Neymar e CR7; veja lista de finalistas