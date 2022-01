Lens x Lille: onde assistir, horário e escalações da Copa da França – 04/01

Com transmissão ao vivo, as equipes de Lens x Lille se enfrentam nesta terça-feira, 04/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa da França no Stade Félix-Bollaert. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Lens x Lille hoje: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da França ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Félix-Bollaert, cidade de Lens, na França

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a primeira divisão do futebol francês, o Lens aparece em 9ª posição com o total de 27 pontos, isto é, venceu em toda a temporada sete jogos, empatou outros seis e perdeu também seis. Por isso, tem a chance de se redimir perante os seus torcedores nesta terça se garantir a vaga na competição.

Enquanto isso, o Lille, atual campeão francês, não conseguiu manter o seu bom desempenho em campo nesta temporada, deixando a desejar em suas partidas. Em 8º com 28 pontos, contabiliza sete vitórias, sete empates e cinco derrotas. Dessa maneira, vê a partida de hoje como a grande oportunidade de melhorar a sua campanha e quem sabe também mostrar melhora no Campeonato Francês.

Escalações do jogo de hoje na Copa da França:

Kakuta e Said estão indisponíveis aos anfitriões no jogo de hoje.

Do outro lado, o Lille não terá Karnezis e Weah, lesionados.

Lens: Leca; Haidara, Frankowski, Wooh, Gradit, Clauss; Cahuzac, Fofana, Doucouré; Kalimuendo, Costa

Lille: Grbic; Reinildo, Botman, Fonte, Djalo; Sanches, Bamba, André, Gomes; David, Yilmaz

Leia também:

Quando começa o Brasileirão Série B 2022: times e onde assistir