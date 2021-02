Levante x Atlético de Madrid: onde assistir e possíveis escalações (17/02)

Em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Espanhol, Levante e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 15h, no Estádio Cidade de Valência. Líder com folga, o time de Diego Simeone pode aumentar a vantagem se vencer o confronto hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Levante x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Levante x Atlético de Madrid

O time da casa não possui muitas mudanças no plantel. Sendo assim, deve entrar em campo com a mesma escalação titular.

Possível Levante: Fernandez; Vezo, Postigo, Duarte, Clerc; Radoja, Malsa, Jorge Miramón, Rochina, Toño; Dani Gómez, Sergio León.

Depois de testarem positivo, Héctor Herrera, Lemar, Dembélé e João Felix ficaram isolados por tempo indeterminado. Agora, se testarem negativo, podem retornar ao plantel. Na rodada passada, Hermoso e Carrasco voltaram em campo.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Kondogbia, Llorente, Saul, Koke, Carrasco; Correa, Suarez.

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de uma melhora na temporada, o Levante está em 11º com vinte e sete pontos. Com o propósito de subir na tabela e garantir uma vaga em competições internacionais, o time precisa continuar somando pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou nove e perdeu sete. Ademais, na Copa do Rei, empatou com o Bilbao no primeiro jogo da semifinal.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid permanece em primeiro lugar com cinquenta e quatro. Visando aumentar a vantagem na liderança, precisa vencer hoje e, assim, somar cinquenta e sete pontos, folgando na ponta da tabela. Por fim, na próxima semana enfrenta o Chelsea nas oitavas de final da Champions League.