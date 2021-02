Levante x Villarreal: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (03/02)

Pelas quartas de final da Copa do Rei, as equipes Levante e Villarreal se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 15h, no Estádio Cidade de Valência. Em partida única, quem vencer o confronto garante vaga na semifinal da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Levante x Villarreal: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Levante x Villarreal

Na equipe do Levante, todos os jogadores da equipe principal estão disponíveis, portanto é esperado que o time anfitrião entre em campo com a mesma escalação da rodada do fim de semana.

Possível Levante: Fernandez; Postigo, Duarte, Clerc, Jorge Miramón; Melero, Radoja, Malsa, Morales; Roger, Sergio León.

Em entrevista coletiva, o técnico Unai Emery garantiu que muitos jogadores estão em dúvida, mas sem citar nomes.

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Pau Torres, Pedraza, Peña; Parejo, Capoue, Coquelin; Trigueros, Gómez, Alcácer.

Confira os jogos das quartas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas quartas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alméria 0 x 1 Sevilla

Granada x Barcelona – 17h

Betis x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Levante aparece em 9ªposição com vinte e seis pontos. Com o propósito de garantir vaga em competições internacionais na próxima temporada, o Levante precisa somar pontos nas próximas rodadas para, assim, quem sabe, chegar até a parte de cima.

Enquanto isso, o Villarrel está em 5º com trinta e cinco pontos. Na briga pelo título, o time segue incomodando os grandes rivais como Barcelona, Real Madrid e Sevilla, com um futebol inegavelmente bom. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou onze e perdeu dois.