Lewandowski tem lesão confirmada e desfalca Polônia nas Eliminatórias

A Seleção da Polônia confirmou na manhã desta segunda-feira (29) em site oficial que Robert Lewandowski sofreu lesão no joelho direito no confronto de ontem contra a Andorra pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa de 2022 na Europa. Agora, o craque está fora do jogo contra a Inglaterra na proxima rodada, podendo desfalcar também o Bayern de Munique.

Robert Lewandowski tem lesão confirmada

Depois de marcar dois gols contra a Andorra no último domingo (28) em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na Europa, Lewandowski deixou o campo aos 18 minutos do segundo tempo com dores. Hoje, a Seleção da Polônia confirmou em comunicado oficial que o atleta sofreu lesão nos ligamento colateral do joelho direito.

Dessa maneira, visando o bem estar e a recuperação rápida do polonês, o departamento médico preferiu não arriscar e

Quanto tempo Lewandowski ficará fora?

De acordo com a informação no comunicado oficial, Lewandowski pode ficar entre 5 a 10 dias fora dos gramados trabalhando em sua recuperação.

Além disso, o atacante deve retornar ao Bayern de Munique onde vai trabalhar com tratamentos e a sua recuperação, podendo estar disponível novamente o quanto antes no plantel dos bávaros, já que é uma peça fundamental no elenco.

A equipe alemã tem pela frente dois compromissos importantes em seu calendário, sendo RB Leipzig no Campeonato Alemão e PSG pela Champions League. Por fim, resta saber se Robert Lewandowski irá desfalcar também o Bayern em ambos os jogos.

Próximo jogo da Polônia

A Seleção da Polônia possui mais uma partida pelas Eliminatórias Europeias antes de retornar ao calendário europeu oficial. Na quarta-feira (31), enfrenta a Inglaterra pela terceira rodada do grupo I.

6,5 mil morreram na construção do estádio da Copa do Mundo 2022