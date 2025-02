Que horas é o jogo do Corinthians x Universidad Central hoje na Libertadores

Que horas é o jogo do Corinthians x Universidad Central hoje na Libertadores

A Libertadores promove o jogo do Corinthians x Universidad Central nesta quarta-feira, 26. O palco do aguardado confronto será a Neo Química Arena, casa do Timão. Para saber que horas é o jogo e onde assistir, confira a seguir.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians e Universidad Central hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, na Neo Química Arena, na capital paulista, no estado de São Paulo.

A casa do Timão vai receber o confronto da segunda fase preliminar da Libertadores. A capacidade é de aproximadamente 49,2 mil torcedores, sendo o espaço mais temido por rivais.

O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

>> Quantas vezes o Corinthians foi campeão brasileiro

Onde assistir o jogo do Corinthians ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje será transmitido na TV Globo, ESPN e Disney +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A Globoplay também será responsável por transmitir o jogo do Corinthians ao vivo nesta terça. Porém, apenas para São Paulo. O Disney +, serviço de streaming, também está disponível para assistir de maneira online.

Ficha técnica do Corinthians x Universidad Central

Data: 26/02/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Escalação do Corinthians x Nacional

Escalação do Corinthians:​ Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Universidad Central: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Simarra e Cumana; Alexander González, Sole, Samuel Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz.