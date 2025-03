Onde vai passar o jogo do Bahia hoje na Libertadores (13/03/25)

Onde vai passar o jogo do Bahia hoje na Libertadores (13/03/25)

Nessa quinta-feira, 13 de março, tem jogo do Bahia contra o Boston River pela volta da Pré-Libertadores. A partida acontece na arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (horário de Brasília), e com transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo do Bahia

O jogo do Bahia hoje, 13, vai ter transmissão apenas na Paramount. O serviço de streaming será uma das plataformas responsáveis por transmitir a Libertadores em 2025 no Brasil.

Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

O Paramount está disponível para assistir no próprio site, onde o torcedor pode acessar pelo computador ou através do navegador nos dispositivos móveis, e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

No celular e tablet, os sistemas Android e iOS são compatíveis com o Paramount. Também dá para acessar através do Chromecast e FireTV, aparelhos que transformam a televisão normal em smartv.

Falando em smartv, os aparelhos disponíveis para assistir o streaming são: Apple TV, Android TV, Roku, Samsung e LG, todos os modelos novos e antigos de ambas as marcas.

Escalação da Libertadores

O Bahia deve escalar Marcos Felipe; Gabriel Xavier [Gilberto], Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga.

O Boston River tem Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Gomez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Baltasar Barcia e Felipe Chiappini; Guillermo López, Juan Manuel Gutiérrez eValentín Adam.

– Árbitro: Cristian Garay-CHI;

– VAR: Rodrigo Carvajal-CHI.

