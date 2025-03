Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje: 3 formas de assistir Libertadores

Nesta quarta-feira, 5 de março, o Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores. A partida acontece na Monumental de Barcelona, a partir das 21h30, de Brasilia. A torcida de casa pode assistir ao vivo e de graça.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians nessa quarta-feira de cinzas, 5, vai passar na TV Globo, mas apenas para São Paulo. A partida terá transmissão para todo o Brasil na Globoplay, ESPN e na Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O jogo de volta será na próxima semana, na Neo Química Arena.

Como assistir o jogo na Globo pelo celular?

O torcedor pode assistir a TV Globo pelo celular, através do GloboPlay, que retransmite de graça as imagens do canal principal pelo dispositivo móvel.

O GloboPlay é um serviço de streaming por assinatura. Com filmes, séries, novelas e desenhos, a plataforma está disponível somente por assinatura. Entretanto, o sistema também disponibiliza a transmissão da TV Globo de graça ao público.

Dá para assistir aos jogos da rodada no domingo com um simples toque no celular, Android ou iOS. Se preferir, pode acessar o aplicativo no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha, ou entrar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Depois, procure a opção “Agora na TV” no menu, espere carregar o player e pronto.

Escalação do Corinthians hoje

O Timão deve escalar Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Gustavo Henrique e Hugo; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Barcelona: Contreras; Vargas, Álex Rangel, Vallecilla, Carabalí; Arroyo, Leonai, Cortez; Valiente, Corozo e Rivero.