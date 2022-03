Acompanhe Atlético Nacional vs. Olimpia pela segunda fase da Libertadores 2022

Atlético Nacional x Olimpia hoje: onde assistir e horário do jogo

O Atlético Nacional enfrenta o Olimpia hoje pela segunda fase da Libertadores de 2022. A partida será disputada a partir das 21h30 no estádio Atanasio Girardot e a transmissão ficará a cargo do Facebook Watch. A seguir, conheça todos os detalhes da partida.

Onde assistir Atlético Nacional x Olimpia

O torcedor poderá assistir ao jogo do Atlético Nacional x Olimpia hoje, quinta-feira, 3 de março, através do portal Facebook, a partir das 21h30 (Horário de Brasília. A plataforma está disponível de graça através do site (www.facebook.com) e também em aplicativos para assistir como e onde quiser.

Informações do jogo Atlético Nacional x Olimpia

Data: 03/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estadio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia

Onde assistir jogo de hoje: Facebook

Atlético Nacional e Olimpia na Libertadores

Após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, no Paraguai, o time colombiano é obrigado a vencer a partida por dois gols de diferença, para pelo menos empatar o placar. A tarefa é complicada, mas eles estão confiantes em alcançar um resultado positivo com seu pessoal.

Após a derrota na Copa Libertadores, o Nacional somou mais um revés, desta vez contra o Atlético Bucaramanga por 3 a 1. A equipe que até poucas horas atrás era comandada por Alejandro Restrepo, tem como principal objetivo na temporada chegar à fase de grupos.

Por sua vez, Olimpia chegará descansado, depois que sua partida contra o Sol de América foi suspensa devido a uma forte tempestade de fumaça no estádio Defensores del Chaco.

Último jogos do Atlético Nacional x Olimpia

24/02/2022 – Olimpia 3 x 1 Atlético – Libertadores

23/05/1991 – Olimpia 1 x 0 Atlético – Libertadores

16/05/1991 – Atlético 0 x 0 Olimpia – Libertadores

Possível escalação

Atlético Nacional: Mier Robles; Candelo, Aguilar, Olivera, Angulo; Gomez, Palacio Ruiz, Pabón, Barrera; Mantilla Ossa e Duque.

Mier Robles; Candelo, Aguilar, Olivera, Angulo; Gomez, Palacio Ruiz, Pabón, Barrera; Mantilla Ossa e Duque. Olimpia: Aguilar; Salazar, Salcedo, Alcáraz, Torres; Paredes, Silva, Ortiz, González; Recalde e Paiva.

