Audax Italiano x Estudiantes: onde assistir e horário da Libertadores 23/02

Audax Italiano x Estudiantes entram em campo nesta quarta-feira, 23/02, na segunda fase da Libertadores, no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, às 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Audax Italiano x Estudiantes:

A partida de Audax Italiano e Estudiantes terá transmissão do canal ESPN 4 streaming Star +, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Dados: 23/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Audax Italiano entra em campo nesta quarta-feira depois de empatar com o Colo-Colo no último fim de semana. Pelo Campeonato Chileno, aparece em décimo terceiro lugar com 1 ponto, ou seja, não teve o início de temporada que gostaria. Por isso, promete mostrar grande desempenho hoje para seguir vivo na competição.

Enquanto isso, o Estudiantes venceu o Lanús também durante o fim de semana, mas pelo Campeonato Argentino. O time aparece em primeiro lugar no grupo B com 9 pontos, ou seja, venceu as três partidas que disputou. Agora, com toda a confiança necessária, promete fazer bonito no jogo de hoje.

Escalação de Audax Italiano e Estudiantes

Nenhuma das equipes no jogo de hoje contam com novos desfalques.

Audax Italiano: Muñoz; Cereceda, Torres, Labrin, Fernández; Figueroa, Miranda, Bosso, Matus Castro; Fuentes, Palacios

Estudiantes: Andújar; Godoy, Muñoz, Noguera, Más; Rodríguez, Pellegrini, Zuqui, Castro; Del Prete, Boselli

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.