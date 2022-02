Barcelona de Guayaquil x Montevideo City: onde assistir e horário – 15/02

Depois de ficarem no empate, as equipes de Barcelona de Guayaquil x Montevideo City se enfrentam no jogo de volta da primeira fase da Libertadores nesta terça-feira, 15/02, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Confira a seguir escalações, horários e onde assistir o jogo.

Onde vai passar Barcelona de Guayaquil x Montevideo City

O jogo do Barcelona de Guayaquil x Montevideo City hoje, pela Libertadores, vai passar na ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) para todo o Brasil somente para assinantes a partir das 21h30 no horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo

TV: ESPN

Online: Star +

Escalações de Barcelona de Guayaquil e Montevideo City

Barcelona de Guayaquil: Jogando em casa, o Barcelona espera garantir a vitória nesta terça-feira pela primeira fase da Pré-Libertadores e avançar até a segunda parte da competição. No jogo de ida, o elenco abriu o placar com Mastriani, mas tomou o empate logo no finalzinho do segundo tempo.

Montevideo City: Enquanto isso, o City tenta correr atrás do prejuízo depois de não conseguiu a vantagem jogando em casa na Pré-Libertadores da última semana. Com Zeballos, o time do Uruguai conseguiu o empate, mas não o necessário para garantir para si a diferença no placar. Se avançar até a segunda fase, enfrenta o Universtário.

Escalação do Barcelona de Guayaquil – Burrai; Aimar, Velasco, Sosa, Quinónez; Martínez, Carcelén, Souza de Almeida, Castillo; Mastriani, Carlos Garcés (Díaz está fora porque foi expulso)

Escalação do Montevideo City –Tinaglini; Peña, Orihuela, Arismendi, Álvarez Medero; Brun, Cejas, Allende, Milesi, Palacios; Zeballos

Confira como foi o jogo de ida na Libertadores entre Barcelona de Guayaquil x Montevideo City.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.