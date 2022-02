Barcelona de Guayaquil x Universitario: onde assistir e horário hoje – 23/02

Barcelona de Guayaquil x Universitario se enfrentam pela segunda fase da Libertadores nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, às 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor vê a seguir.

Onde assistir Barcelona de Guayaquil x Universitario

A partida de Barcelona de Guayaquil x Universitario terá transmissão do canal CONMEBOL TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O canal pode ser encontrado somente em operadoras de TV paga pelo valor extra de R$19,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Dados: 23/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador

Transmissão: CONMEBOL

Como estão as equipes na temporada?

O de Barcelona de Guayaquil conseguiu a classificação para a segunda fase da Libertadores depois de vencer o Montevideo City Torque na primeira fase nos pênaltis. Na primeira partida, os dois times empataram, enquanto na volta o Barcelona garantiu-se na disputa final de penalidades, carimbando o seu passaporte para o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Universitario aparece em segundo lugar no Campeonato Peruano com 6 pontos, ou seja, venceu duas partidas e perdeu outra na competição até o momento. Por isso, quer se manter 100% positivo competição sul-americana e estrear com o pé direito no jogo de ida na segunda fase hoje.

Escalação de Barcelona de Guayaquil e Universitario

Nenhuma das equipes no jogo de hoje contam com novos desfalques.

Barcelona de Guayaquil: Burrai; Castillo, Aimar, Sosa, Quinonez; Penilla, Carcelén, Leonai Souza de Almeida, Martínez; Mastriani, Cortéz

Universitario: Carvallo; Alonso, Corzo, Jesús, Quina; Barreto, Cayetano; Quintero, Quispe Córdova; Urruti, Valera

Relembre a classificação do Barcelona de Guayaquil na Libertadores.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.