Boca Junior x Internacional decidem última vaga às quartas da Liberta

Boca Junior x Internacional decidem nesta quarta (9), o último classificado às quartas de final da Libertadores. Como os argentinos venceram o jogo de ida por 1 a 0, no Beira-rio, então só resta aos Colorados vencerem a partida na Bombonera, para se classificarem. Bola rola às 21h30.

Qualquer vitória ou empate dos Xeneize, classifica a equipe. Para os brasileiros, uma vitória simples por 1 a 0, leva o duelo para os pênaltis. No entanto, caso vença por qualquer outro resultado, o time de Abel Braga avança por conta do gol fora. Quem passar, pega o Racing na próxima fase.

Onde assistir Boca Junior x Internacional?

O confronto entre Boca x Inter não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a CONMEBOL TV exibe a partida na TV fechada.

Escalações de Boca Junior x Internacional

Boca Junior

GOL – Andrada;

DEF- Buffarini, López, Izquierdoz e Fabra;

MEI – Salvio, Campuzano, Capaldo e Villa;

ATA – Cardona e Tevez.

Internacional

GOL – Marcelo Lomba;

DEF – Rodinei (Heitor), Moledo, Cuesta e Uendel;

MEI – Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e D’Alessandro;

ATA – Galhardo e Yuri Alberto.

Em péssima fase, Inter não vence na Liberta desde setembro

O Internacional vive uma péssima fase nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, a última vitória foi na 17ª rodada, 2 a 0 diante do Vasco. No entanto, a partida ocorreu dia 18 de outubro. Ou seja, há quase dois meses a equipe não sabe o que é vencer pelo campeonato nacional.

Na Libertadores, o time também vive momento complicado. Embora tenha se classificado ao mata-mata, a equipe de Abel Braga não venceu nenhum jogo do returno da fase de classificação – perdeu dois e empatou um. Para piorar o então cenário, também perdeu o primeiro jogo das oitavas de final, em casa.

Somando todas as competições, a última vitória do Internacional foi no dia 18 de novembro, na Copa do Brasil. O time venceu o América Mineiro por 1 a 0, fora de casa. Entretanto, como havia perdido o jogo de ida pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis, e os gaúchos perderam e foram eliminados.

Já o Boca segue invicto na Libertadores. A equipe não perdeu nenhum confronto até agora na competição, e conta, além do placar do primeiro jogo, com o fator casa para avançar às quartas.

Palmeiras empata com Libertad, no Paraguai

Palmeiras e Libertad abriram as quartas de final desta Libertadores. Nesta terça-feira (8), os clubes se enfrentam em Assunção, no Defensores del Chaco, casa dos paraguaios. No entanto, quem abriu o placar foram os brasileiros.

Após cobrança de escanteio de Scarpa, Gustavo Gomez subiu mais alto que a defesa do Libertad, e inaugurou o placar aos 39′ da etapa inicial. O Verdão até terminou o primeiro tempo à frente do marcador, mas na segunda etapa, os donos da casa chegaram ao empate. Em bola alçada na área dos brasileiros, Weverton saiu mal do gol, e Espinoza, de cabeça, deixou tudo igual.

Equipes voltam a se enfrentar na próxima terça (15), às 21h30, mas desta vez em São Paulo, no Allianz Parque.