Grêmio x Santos se enfrentam na Libertadores; veja onde assistir

Grêmio x Santos fazem o duelo brasileiro nestas quartas de final da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h15, em Porto Alegre, na busca de garantirem uma vaga na semifinal da competição.

A partida de volta acontece na próxima quarta, no mesmo horário, mas no Estádio da Vila Belmiro.

Onde assistir Grêmio x Santos na Libertadores?

A partida não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a Fox Sports exibe o jogo na TV fechada.

Grêmio e Santos vivem bom momento na temporada

O Tricolor Gaúcho chega embalado para o duelo. Com 16 jogos de invencibilidade, a equipe de Renato Portaluppi entrou na briga por título do Brasileirão, e hoje ocupa a quarta posição. Na Libertadores, após se classificar em primeiro de seu grupo, os gaúchos enfrentaram nas oitavas de final o Guaraní, do Paraguai. Entretanto, o clube não teve dificuldades para se classificar e venceu os dois jogos pelo mesmo placar: 2 a 0.

Já os santistas estão em oitavo no Brasileirão. A equipe de Cuca ocupava a quinta posição, mas com empate no clássico contra o Palmeiras, em 2 a 2, viu os gremistas e o Fluminense passarem à sua frente. Na Liberta, o Santos também fechou a fase de classificação em primeiro, mas teve mais dificuldades que o Grêmio nas oitavas. O time paulista venceu o primeiro confronto contra a LDU por 2 a 1, no entanto perdeu o segundo de 1 a 0. Avanço às quartas veio por conta do gol fora.

Escalações de Grêmio x Santos na Liberta

Grêmio:

GOL – Vanderlei;

DEF – Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa;

MEI – Maicon, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre (Pinares) e Pepê;

ATA – Diego Souza

Santos:

GOL – John;

DEF – Pará, Laércio (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan;

MEI – Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Lucas Braga);

ATA – Soteldo, Marinho e Kaio Jorge

Palmeiras empata com Libertad, no Paraguai

Palmeiras e Libertad abriram as quartas de final desta Libertadores. Nesta terça-feira (8), os clubes se enfrentam em Assunção, no Defensores del Chaco, casa dos paraguaios. No entanto, quem abriu o placar foram os brasileiros.

Após cobrança de escanteio de Scarpa, Gustavo Gomez subiu mais alto que a defesa do Libertad, e inaugurou o placar aos 39′ da etapa inicial. O Verdão até terminou o primeiro tempo à frente do marcador, mas na segunda etapa, os donos da casa chegaram ao empate. Em bola alçada na área dos brasileiros, Weverton saiu mal do gol, e Espinoza, de cabeça, deixou tudo igual.

Equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), às 21h30, mas desta vez em São Paulo, no Allianz Parque.