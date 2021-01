Boca Juniors x Santos (6/1): veja onde assistir confronto da Libertadores

Boca Juniors x Santos duelam por uma vaga na final da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta (6), às 19h15, no La Bombonera, Argentina, pela partida de ida da semifinal da competição. Jogo da volta acontece no dia 13, então na Vila Belmiro.

Onde assistir Boca Juniors x Santos?

O confronto entre não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o FOX Sports exibe o jogo a TV fechada, a partir das 19h15.

Como as equipes chegam para o confronto?

Sem jogar um semifinal de Libertadores há oito anos, o Peixe chega a fase logo depois de eliminar uma equipe brasileira: Grêmio. Embora, para muitos, o Tricolor Gaúcho fosse favorito no confronto das quartas de final, o time da baixada conseguiu se sobressair e garantiu a classificação por 5 a 2 no placar agregado. Um empate em 1 a 1 na ida, e goleada por 4 a 1 na volta, fizeram o time de Cuca chegar com sobras à semifinal.

No entanto, no Campeonato Brasileiro, a equipe não vive seus melhores momentos. Na oitava posição, o Peixe não vence há quatro jogos, e soma neste período dois empates e duas derrotas.

Assim como a equipe brasileira, o Boca também enfrentou um time de seu país nas quartas. Os Xeneize encararam o Racing, e logo depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, venceu a volta por 2 a 0 e avançou na Libertadores.

No Campeonato Argentino, a equipe enfrentou o River Plate no sábado (2), e após levar a virada, conseguiu empatar o confronto no final da partida em 2 a 2.

Confira as escalações de Boca Juniors x Santos

O atleta Jorman Campuzano será a baixa do time argentino. O meia teve uma inflamação muscular na partida diante o River Plate pelo Campeonato Argentino, no último sábado, e está fora da decisão.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Diego González e Sebastián Villa; Carlos Tevez e Franco Soldano.

Pelo lado santista, Luiz Felipe é o desfalque. O jogador pegou o gancho de três jogos, após cartão amarelo no primeiro jogo contra o Grêmio.

Santos: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Sandry (Jobson), Alison e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.