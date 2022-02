Bolívar x Universidad de Quito: onde assistir e horário da Libertadores 23/2

As equipes de Bolívar x Universidad de Quito se enfrentam nesta quarta-feira, 23/02, pela segunda fase da Libertadores da América, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 19h15 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Bolívar x Universidad de Quito hoje

O jogo do Bolívar e Universidad de Quito hoje vai ser exibido no canal ESPN 4 streaming Star +, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Dados: 23/02/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

Depois de passar pela primeira fase na Pré-libertadores e vencer o Deportivo Lara nas duas partidas da competição, o Bolívar entra em campo nesta quarta-feira completamente confiante. Jogando em sua casa, o time promete fazer bonito perante aos torcedores e quem sabe ter a vantagem para si.

Enquanto isso, o elenco do Universidad disputa o Campeonato Equatoriano na temporada, aparecendo em quarta posição com 3 pontos pelo início da temporada. Até o momento, o time só ganhou uma partida, entrando em campo nesta quarta com toda a disposição necessária para sair na frente durante o duelo.

Escalação de Bolívar x Universidad de Quito

Bolívar: Cordano; Bejarano, Guitian, Sagredo, César, Fernández; Patito Rodríguez, Justiniano, Graneli; Bruno Sávio, Chico

Universidad de Quito: Cuero; Ovando, Anangóno Minda, Mosquera, Carabalí; Minda, Martínez, Santiago; Borja, Alzugaray, Díaz

