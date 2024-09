Flamengo é eliminado da libertadores pelo peñarol; veja os memes

O Flamengo foi eliminado da Libertadores 2024 pelos uruguaios do Peñarol por 0 a 0 (0-1 no agregado) nesta quinta-feira, 26 de setembro, no Estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU). Veja como foi a partida e qual é o próximo desafio do clube.

Rubro-Negro dá adeus ao título em 2024

O Rubro-Negro precisava fazer um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou então dois gols ou mais que se classificaria diretamente. Mas o Peñarol não deu oportunidade e os cariocas ficaram no 0x0.

No jogo de ida, quando a partida foi em casa, no Maracanã, o Flamengo perdeu por 1 a 0, e por isso chegou pressionado no Uruguai.

O Flamengo levou a campo Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Gabigol).

Apesar da eliminação precoce, o time brasileiro segue em outras competições e com chances de títulos. No Brasileirão, a equipe de Tite está em quarto lugar. Já na Copa do Brasil é fase de mata-mata e o rival será o Corinthians - que no Brasileirão está na área de rebaixamento.

Memes do Flamengo eliminado

