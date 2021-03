Como assistir ao vivo jogo entre Ayacucho x Grêmio na Libertadores – 16/3

Com a classificação quase garantida, o Grêmio entra em campo nesta terça-feira (16), contra o Ayacucho para definir a vaga para a terceira fase da Copa Libertadores da América 2021. Jogando em casa, o Tricolor goleou o clube peruano por 6 a 1, e agora só uma goleada no Estádio Olímpico Atahualpa, às 21h30, elimina os gaúchos. Veja como assistir o jogo entre Grêmio e Ayacucho ao vivo.

Ayacucho x Grêmio: como assistir ao vivo?

Como assistir ao vivo jogo do Ayacucho x Grêmio: SBT e CONMEBOL TV

O confronto desta terça terá transmissão ao vivo tanto da tv aberta, como da fechada no sistema pay-per-view. Isso porque o SBT exibe o jogo do Grêmio ao vivo para todo o país assistir, a partir das 21h30. No entanto, o canal da CONMEBOL TV também transmite o jogo.

Entretanto, o cliente que quiser assinar o pacote pay-per-view da entidade terá que desembolsar o valor de R$39,90 por mês. Mas, além de alguns jogos da Libertadores, o canal também exibe exibe partidas da Copa Sul-americana.

Quais são os canais da CONMEBOL TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

Os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois de sofrer a goleada para o Grêmio por 6 a 1, a equipe peruana precisa de um jogo histórico para seguir firme no torneio continental. Isso porque para garantir sua vaga, precisa vencer o jogo, por no mínimo, cinco gols de diferença. Embora o clube saiba da dificuldade de vencer o duelo, deve ir a campo com o melhor que tem no elenco, para encerrar a competição com uma vitória.

Por outro lado, os gremistas devem mandar a jogo uma equipe totalmente alternativa. Isso porque com o resultado construído, o clube tem grande possibilidades de avançar no torneio, e só perde a vaga se sofrer uma goleada. Por isso, e pensando em dar descanso aos titulares, Renato Gaúcho deve escalar um time misto para a partida.

Qual a provável escalação do jogo ?

Provável escalação do Ayacucho : Cavallotti; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Minzum Quina e Jesús Mendieta; Guillermo Firpo, Paucar e Leandro Sosa; Robert Ardilles, Posito e Othiel Arce.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Lucas Araújo e Darlan; Gui Azevedo (Léo Chú), Thaciano e Ferreira; Ricardinho.

Onde será Ayacucho e Grêmio?

Devido as medidas preventivas para conter o Covid-19, o Ayacucho não poderá mandar o jogo em seu estádio. Por isso, a partida será realizada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

Tabela e onde assistir ao vivo jogos da Libertadores

Deportivo Lara x Santos – 19h15 – Fox Sports

Bolívar x M. Wanderers – 19h15 – Fox Sports

Independente Del Valle x Únion Española – 21h30 – CONMEBOL TV

Ayacucho x Grêmio – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Quarta

Libertad x Univ. Católica – 19h15 – Fox Sports

San Lorenzo x Univ. do Chile – 21h30 – Fox Sports

Junior x Caracas – 21h30 – CONMEBOL TV

Quinta

Atlético Nacional x Guaraní – 21h30 – Facebook

