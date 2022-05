Corinthians e Always Ready onde assistir o jogo de quinta-feira (26/5)

Corinthians x Always Ready se enfrentam na quinta-feira, 26 de maio. No Estádio do Morumbi, a transmissão ficará a cargo dos streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira todos os detalhes do Corinthians e Always Ready e onde assistir.

Corinthians e Always Ready onde assistir

Procurando onde assistir Corinthians e Always Ready? Os torcedores poderão acompanhar o super jogo da Libertadores através da ESPN, Star + e Facebook Watch, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Na TV fechada, o canal da ESPN é o responsável por transmitir todas as emoções da última rodada da Libertadores nesta quinta-feira. Se preferir, pode acompanhar de maneira online através do Star +, serviço de streaming também para assinantes.

Se você não é assinante de nenhum deles, pode acompanhar de graça através do Facebook Watch. É só sintonizar a página e curtir pelo celular, tablet, computador e até mesmo pela smart TV.

Informações do jogo do Always Ready x Corinthians

Data: 26/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir jogo do Corinthians e Always Ready: ESPN, Star + e Facebook Watch

Do que o Corinthians precisa para se classificar?

Na vice-liderança do grupo E com 8 pontos, o Corinthians está empatado no número de pontos com o Boca Juniors, líder pela vantagem no saldo de gols.

Para avançar até o mata-mata, o Timão precisa vencer o seu jogo. Para terminar em primeiro lugar, deve torcer por empate ou derrota do Boca na rodada.

Último jogo Corinthians x Always Ready

A última vez que as equipes de Corinthians e Always Ready se enfrentaram aconteceu em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da Libertadores no grupo E.

Por 2 x 0, o Always Ready levou a melhor com gols de Rodrigo Ramallo e Riquelme.

Confira como foi o último jogo entre os times no vídeo a seguir.

Confira como foi o último jogo entre os times no vídeo a seguir.