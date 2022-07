Corinthians eliminado na Libertadores? Timão tem histórico nas oitavas

O que a história diz sobre o Corinthians eliminado na Libertadores entre as oitavas? Campeão em 2012, não são apenas glórias que o clube paulista coleciona. O Timão já foi desclassificado da competição sul-americana enquanto disputava as oitavas de final, primeira fase do mata mata, para o desespero do torcedor. Relembre os principais episódios do time e qual é o histórico do elenco.

Corinthians eliminado na Libertadores pelas oitavas?

Em seu histórico de disputas na Libertadores, o Corinthians conta com oito eliminações enquanto jogava as oitavas de final.

A primeira eliminação aconteceu em 1991, contra o Boca Juniors. No primeiro jogo o Timão perdeu por 3 x 1, enquanto na volta conseguiu o empate por 1 x 1. O agregado concedeu ao elenco argentino a classificação, ao mesmo tempo a eliminação do Corinthians.

Antes de tornar-se campeão em 2012, o elenco paulista também foi desclassificado nos anos de 2003, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016 e 2018, última vez diante do Colo-Colo.

Confira os resultados do Corinthians eliminado na Libertadores pelas oitavas de final em toda a história.

1991 – Eliminado pelo Boca Juniors

2003 – Eliminado pelo River Plate

2006 – Eliminado pelo River Plate

2010 – Eliminado pelo Flamengo

2013 – Eliminado pelo Boca Juniors

2015 – Eliminado pelo Guaraní do Paraguai

2016 – Eliminado pelo Nacional do Paraguai

2018 – Eliminado pelo Colo-Colo do Chile

Eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores

Além de contar com eliminações nas oitavas de final pela Libertadores, o Corinthians também tem histórico de desclassificação na fase preliminar.

Em 2011, o Timão se classificou para jogar a primeira fase da Pré-Libertadores. Diante do Tolima, ficou no empate sem gols no primeiro jogo. Na volta, o elenco colombiano venceu por 2 x 0, eliminando o Corinthians.

No ano de 2020, a história se repetiu. O time enfrentou o Guarani do Paraguai na segunda fase. O primeiro jogo acabou em 1×0 para o Timão e, na volta, o Guarani levou a melhor mesmo com o resultado de 1×2, com a vantagem do gol fora de casa.

Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012

O Corinthians levantou a taça da Libertadores pela primeira vez em 2012. Sem dúvidas, aquele foi um ano épico para o clube paulista e vencer a Copa foi apenas um dos capítulos de uma história sem igual.

Naquela mesma temporada, o Corinthians chegou até as quartas de final do Campeonato Paulista ao terminar em primeiro lugar na classificação geral. Contra a Ponte Preta, entretanto, foi eliminado por 3 x 2. No Brasileirão, ao fim da temporada, acabou em 6º lugar com 57 pontos com quinze vitórias, doze empates e onze derrotas, sob o comando de Tite.

Mesmo assim, a esperança do alvinegro ainda estava presente dentro dos gramados. Era chegada a hora de manter o foco na Libertadores, principal competição sul-americana.

Na primeira fase, assumiu a liderança do grupo F com 14 pontos, contabilizando quatro vitórias e dois empates entre as seis rodadas disputadas. Nas oitavas de final passou por Emelec (3×0 agregado), depois o Vasco nas quartas de final (1×0) e a semifinal contra o Santos (2×1). O clube paulista conquistou o seu passaporte para a grande final contra o Boca Juniors.

No primeiro jogo, o Corinthians garantiu o empate por 1 x 1, enquanto na volta venceu por 2 x 0, conquistando assim o primeiro título na Libertadores.

Na final do ano de 2012, venceu o Chelsea por 1 x 0 para vencer o Mundial de Clubes.

Confira os melhores momentos da final entre Boca e Corinthians na Libertadores.