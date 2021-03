Corinthians x El Nacional: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina

Corinthians e El Nacional se enfrentam nesta sexta-feira (05) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos na Libertadores Feminina. Então, saiba a seguir onde assistir.

Corinthians x El Nacional: onde vai passar o jogo ao vivo?

Dessa maneira, o jogo tem transmissão em três lugares:

Canal Bandsports, na tv fechada

Na CONMEBOL TV, também na tv paga. Para assinar, você precisa entrar em contato com a sua operadora.

Através da página oficial da CONMEBOL no Facebook

Como vem Corinthians x El Nacional para o jogo?

Depois de vencer o Paulistão Feminino contra a Ferroviária em dezembro do ano passado, o Corinthians vem com todo vapor para começar 2021 com o pé direito. Além disso, também integram o grupo A o América de Cali e Club Universitário. Assim, para o jogo de hoje, Érika não aparece na lista de convocadas já que possui lesão muscular na coxa direita.

Enquanto isso, a equipe do El Nacional, campeã da Superliga Equatoriana de Futebol na última temporada, é nova na competição e, então, por isso deve entrar com força máxima na busca pela classificação da próxima fase. Então, o clube não possui nenhuma nova lesão.

Possíveis escalações

Possível Corinthians: Tainá; Tamires, Poliana, Pardal, Katiuscia; Ingryd, Diany, Gabi Zanotti; Adriana, Gabi, Giovanna Crivelari.

Possível El Nacional: Andrea; Ariana Lomas, Samanta, Suany; Nicole, Narciza, Carina, Ingrid Rodríguez, Ericka; Nayle, Madelín.

Último jogo

Ademais, a última vez que a equipe do Corinthians entrou em campo foi pela final do Paulistão Feminina, onde venceu o primeiro jogo por 3 a 1, em casa, e assim, o segundo por 5 a 0 jogando fora de casa, garantindo o título da temporada.

