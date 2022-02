Everton x Monagas: onde assistir o jogo da Libertadores e horário – 22/02

A segunda fase da Libertadores tem início nesta terça-feira, 22/02, com o duelo entre Everton x Monagas, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, a partir das 19h15 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje na TV e também online o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Everton x Monagas

O jogo do Everton e Monagas vai ser transmitido pelo canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site oficial da empresa (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Dados: 22/02/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

Disputando o Campeonato Chileno, o time do Everton aparece em nona posição com 4 pontos, isto é, venceu uma partida, empatou outra e perdeu também uma. O elenco promete fazer o início da temporada ser completamente promissor, buscando a vitória no jogo desta terça-feira.

Enquanto isso, o Monagas ainda não jogou o Campeonato Venezuelano porque o torneio ainda não começou na temporada. Agora, o grupo promete dar o seu melhor no primeiro compromisso profissional do ano para buscar a classificação de maneira direta até a terceira fase da Libertadores.

Escalação do Everton e Monagas

Nenhuma das equipes possui desfalques para o jogo da Libertadores nesta terça.

Everton: Fernando de Paul; Echeverria, Barroso, Oyarzun; Reyes, Sánchez, Madrid, Ibacache; Di Yorio, Cuevas, Sosa

Monagas: Caprio; González, Páez, Perozo, Peraza, Romero; Botello, Calzadilla, Rodriguez; Franklin González, Ortiz

Jogos da segunda fase na Libertadores

Oito confrontos vão acontecer pela segunda fase na Pré-Libertadores da temporada 2022. Dois times brasileiros estão na disputa, sendo Fluminense e América-MG.

Terça-feira (22/02)

Everton x Monagas – 19h15

Millionarios x Fluminense – 21h30

Plaza Colonia x The Strongest – 21h30

Quarta-feira (23/02)

Bolívar x Universidad de Quito – 19h15

América-MG x Guaraní – 19h15

Audax Italiano x Estudiantes – 21h30

Barcelona de Guayaquil x Universitário – 21h30

Quinta-feira (24/02)

Olimpia x Atlético Nacional – 21h30

